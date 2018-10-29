"Лучший на Земле": Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)
13:20, 29 октября 2018Общество
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Певица призналась мужу в любви, а также отметила, что он у нее "лучший на Земле".
Джамала поздравила мужа с 27-летием / фото instagram.com/jamalajaaa
Супург Джамалы - Сеит-Бекир Сулейманов - отмечает день рождения 29 октября. Cулейманов младше 35-летней Джамалы на 8 лет.
В Instagram Джамала очень трогательно поздравила возлюбленного с праздником. Певица призналась мужу в любви, а также отметила, что он у нее "лучший на Земле".
Как сообзщал УНИАН, свадьба Джамалы и Бекира состоялась 26 апреля 2017 года. Уже 27 марта 2018 года у певицы родился сын.
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