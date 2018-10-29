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"Лучший на Земле": Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

13:20, 29 октября 2018
Общество
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Джамала поздравила мужа с 27-летием / фото instagram.com/jamalajaaa

В Instagram Джамала очень трогательно поздравила возлюбленного с праздником. Певица призналась мужу в любви, а также отметила, что он у нее "лучший на Земле".

Как сообзщал УНИАН, свадьба Джамалы и Бекира состоялась 26 апреля 2017 года. Уже 27 марта 2018 года у певицы родился сын.

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Теги: #Джамала