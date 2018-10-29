"Лучший на Земле": Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

Певица призналась мужу в любви, а также отметила, что он у нее "лучший на Земле".

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