"Пишу и плачу": Лобода впервые обратилась к поклонникам после операции (фото)

Светлана Лобода приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.

Певица Светлана Лобода впервые после срочной операции на почках обратилась к своим поклонникам в Instagram, опубликовав сделанное в палате фото.

Артистка призналась, что очень ждала своих трех концертов, первый из которых был запланирован на 25 октября.

«Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу», - написала Лобода.

Сейчас Светлана Лобода приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Светлана Лобода попала в больницу. Потерявшую сознание прямо во время репетиции к шоу певицу срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.