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"Уходить собралась?": Пугачева встревожила поклонников фото прощания

09:30, 23 октября 2018
Общество
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Пугачева показала осень за своим окном / фото instagram.com/alla_orfey

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Фото прощания с осенью артистка разместила в Instagram. "Осень, рыжая подружка, до новых встреч", - коротко подписала пост Примадонна.

Подписчики Пугачевой пришли в восторг от нового фото. Но некоторые в этом прощании увидели дурное предзнаменование: "Для нее все кончено", "Зачем прощаешься?", "Уходить собралась?".

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.

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Теги: #фото#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева