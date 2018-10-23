"Уходить собралась?": Пугачева встревожила поклонников фото прощания
09:30, 23 октября 2018Общество
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Пугачева показала своим поклонникам новый снимок в Instagram.
Пугачева показала осень за своим окном / фото instagram.com/alla_orfey
Российская певица Алла Пугачева опубликовала новый снимок в соцсети, чем встревожила своих поклонников.
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Фото прощания с осенью артистка разместила в Instagram. "Осень, рыжая подружка, до новых встреч", - коротко подписала пост Примадонна.
Подписчики Пугачевой пришли в восторг от нового фото. Но некоторые в этом прощании увидели дурное предзнаменование: "Для нее все кончено", "Зачем прощаешься?", "Уходить собралась?".
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.
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