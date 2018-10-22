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"Черная пантера": Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть

10:53, 22 октября 2018
Общество
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Каменских в черном комбинезоне / instagram.com/kamenskux

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Снимки артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских позирует в черном откровенном комбинезоне, в котором хорошо видна ее фигура.

Подписчики остались в восторге и сравнивают Настю Каменских с женщиной-кошкой.

"Очень эффектно ", "Хорошая женщина-кошка", "Как женщина-кошка на хеллоуин", "Шикарная", "Супер,прямо как черная кошка", "Чёрная пантера", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских показала пышную грудь.

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Теги: #Настя Каменских