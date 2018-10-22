"Черная пантера": Настя Каменских в откровенном наряде "взорвала" сеть
10:53, 22 октября 2018Общество
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Снимок Насти Каменских уже набрал почти 100 тысяч лайков.
Каменских в черном комбинезоне / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала новый образ с концерта в Германии.
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Снимки артистка обнародовала в Instagram. На фото Каменских позирует в черном откровенном комбинезоне, в котором хорошо видна ее фигура.
Подписчики остались в восторге и сравнивают Настю Каменских с женщиной-кошкой.
"Очень эффектно ", "Хорошая женщина-кошка", "Как женщина-кошка на хеллоуин", "Шикарная", "Супер,прямо как черная кошка", "Чёрная пантера", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских показала пышную грудь.
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