В Одесской области из-за снегопадов ограничено движение грузового транспорта

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Главного управления ГСЧС в Одесской области со ссылкой на облавтодор.

В частности, согласно сообщению, в связи со значительным объемом осадков в виде снега, ухудшением погодных условий 12 января с 1.00 часов ограничено движение для большегрузных транспортных средств по вышеназванному направлению.

Как сообщал УНИАН, с 25 декабря в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. 27-29 декабря в регионе шли сильные снегопады, метели. Одесса оказалась практически парализованной – из-за снежных заносов прекратили функционирование все виды транспорта, аэропорт и ж/д вокзал работали со значительными перебоями, в магазины не завозился хлеб, не вывозились бытовые отходы.

Читайте такжеСпасатели назвали дороги Украины с ограниченным движением из-за снегопадовС 7 января в регионе началось значительное похолодание и ухудшение погодных условий. С 9 января в связи с сильным ухудшением погоды по автотрассе М-15 «Одесса-Рени» запрещено движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.