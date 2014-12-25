В Одесской области объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, если 26 декабря в регионе лишь возможен небольшой дождь с дневной температурой до 9 градусов тепла, то уже с 27 декабря ожидаются сложные погодные условия. В частности, осадки, преимущественно в виде снега, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с, ухудшение видимости 500-1000 м, понижение температуры воздуха ночью и днем 5-10 мороза. Резкое ухудшение погоды связано с перемещением активных циклонов на юг Украины.

Читайте такжеЗавтра в Украину вернутся морозы и снегопады«27-28 декабря ожидается налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица. 29-го - утром, днем сильный снег, метель, ухудшение видимости, местами гололед, гололедица, усиление северного ветра 19-24 м/с. 30 декабря дальнейшее понижение температуры воздуха ночью и днем 5-10 мороза», - сообщили в департаменте.