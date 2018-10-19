"Это был муж?": Ани Лорак заинтриговала фанатов новым видео

Ани Лорак показала новое видео с концерта в Иркутске, однако фанаты гадают, был ли с ней в поездке муж.

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, показала новое видео с концертов на котором, как считают некоторые фанаты, появился ее муж.

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Видео Ани Лорак показала в Instagram. Фанаты хвалят певицу за ее выступления, но и спрашивают, кого же певица сняла на видео. "Мне показалось или Муж на видео?", - спрашивает одна из фанатов Лорак.

Стоит отметить, что мужчина на видео действительно похож на мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу.

Как сообщалось, в СМИ ходят слухи, что Ани Лорак подала на развод. Мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов, где он проводил свидание с темноволосой молодой девушкой Яной Беляевой.

Беляева все обвинения отвергает и говорит, что с Муратом они просто знакомые.