Жизнь после "Танцев со звездами": Оксана Марченко взбудоражила сеть голым фото
12:46, 16 октября 2018Общество
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Марченко показала пикантный снимок, на котором изображена полностью обнаженной.
Марченко сломала два ребра / фото instagram.com/oksana.marchenko.official
Украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала в социальной сети откровенное фото.
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На своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя после травмы, из-за которой она покинула "Танцы со звездами".
"Перед тем, как что-то начать, сначала нужно что-то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани... Глядишь - и ребра быстрее срастутся", - говорится в ее сообщении.
Напомним, за три дня до эфира "Танцы со звездами" покинула Оксана Марченко. О своем решении она рассказала в обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках ведущая сломала два ребра.
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