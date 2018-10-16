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Жизнь после  "Танцев со звездами": Оксана Марченко взбудоражила сеть голым фото

12:46, 16 октября 2018
Общество
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Марченко сломала два ребра / фото instagram.com/oksana.marchenko.official

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На своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя после травмы, из-за которой она покинула "Танцы со звездами".

"Перед тем, как что-то начать, сначала нужно что-то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани... Глядишь - и ребра быстрее срастутся", - говорится в ее сообщении.

Напомним, за три дня до эфира "Танцы со звездами" покинула Оксана Марченко. О своем решении она рассказала в обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках ведущая сломала два ребра. 

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Теги: #ведущая#танцы со звездами