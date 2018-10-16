Жизнь после  "Танцев со звездами": Оксана Марченко взбудоражила сеть голым фото

Марченко показала пикантный снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала в социальной сети откровенное фото.

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На своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя после травмы, из-за которой она покинула "Танцы со звездами".

"Перед тем, как что-то начать, сначала нужно что-то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани... Глядишь - и ребра быстрее срастутся", - говорится в ее сообщении.

Напомним, за три дня до эфира "Танцы со звездами" покинула Оксана Марченко. О своем решении она рассказала в обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках ведущая сломала два ребра.