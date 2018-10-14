Ани Лорак спела в российском городе песню про Вакулу и нарвалась на волну критики (видео)

Певица исполнила песню "Я же говорила" из известного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Опальная украинская певица Ани Лорак выступила с концертом в российском городе Барнаул. Она исполнила песню "Я же говорила" из известного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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Соответствующее видео артистка опубликовала в своем Instagram.

Однако не всем пользователям сети понравилось ее выступление. Многие из них раскритиковали манеру исполнения Лорак.

"Если честно, как-то не очень эта песня в таком исполнении. Вообще не вяжется. Прекрасно же было, как в мюзикле", "В сказке это звучало лучше", - прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Лобода оставила в Instagram загадочное послание.