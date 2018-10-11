Обвиненный в педофилии актер из сериала "Глухарь" повесился в СИЗО

Актера обвиняли в совращении малолетних и распространении порно.

Актер из сериала "Глухарь" Михаил Фатеев, обвиненный в педофилии, повесился в московском СИЗО.

Об этом сообщил телеграм-канал 112. Сосед Фатеева говорит, что спал в тот момент, когда все произошло. В камере они были вдвоём. Слова сокамерника подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается.

"В последние дни он неоднократно высказывал мысли о суициде. Сегодня в 16:03 его нашли без сознания в камере", - пишет Mash в Telegram.

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Ранее актера Михаила Фатеева из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика.

По информации СМИ, Михаил Фатеев обратил внимание на мальчика, который раздавал газеты в метро. Актер пообещал ему помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет. После того, как подросток написал актеру, Михаил сразу начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фото, фотографии половых органов и приглашать его в гости. Мальчик рассказал обо всем взрослым, которые и написали на актера заявление в полицию. Актера обвинили в совращении малолетних и распространении порно.

Отметим, что 44-летний актер наиболее известен по роли участкового в сериале "Глухарь".