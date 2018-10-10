"Каждому из нас нужны переломные моменты": муж Ани Лорак намекнул на депрессию из-за развода (фото)
15:08, 10 октября 2018Общество
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Звездная пара никак не комментировала слух, но на днях возлюбленный украинки опубликовал неоднозначную картинку в Instagram.
Мурат Налчаджиоглу намекнул на депрессию / Instagram Ани Лорак
Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу переживает непростые времена. Недавно в российских СМИ появилась информация о том, что Ани Лорак после измен супруга все же решила подать на развод.
Звездная пара никак не комментировала слух, но на днях возлюбленный украинки опубликовал неоднозначную картинку в Instagram.
«Каждому из нас нужны переломные моменты в жизни или депрессии. Ведь только после этого мы найдем в себе новые силы и сделаем то, о чем давно-давно мечтали», – говорится в сообщении.
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