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В сети показали клип украинской участницы "Детского Евровидения-2018" (видео)

13:31, 08 октября 2018
Общество
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Видео создавала команда развлекательного направления НСТУ. 

"Дарина – "посол любви", поэтому в видеоклипе творческая команда пыталась сделать акцент именно на исполнительнице, подчеркнуть ее сильный вокал, передать настроение и эмоцию, которую испытывает Дарина во время пения", – прокомментировала премьеру Александра Кольцова, член правления НСТУ.

Конкурс состоится 25 ноября в Минске.

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Теги: #Евровидение