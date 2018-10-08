В сети показали клип украинской участницы "Детского Евровидения-2018" (видео)
13:31, 08 октября 2018Общество
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Конкурс "Детское Евровидение" состоится 25 ноября в Минске.
В сети разместили клип участницы "Детского Евровидения-2018" от Украины Дарины Красновецкой.
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Видео создавала команда развлекательного направления НСТУ.
"Дарина – "посол любви", поэтому в видеоклипе творческая команда пыталась сделать акцент именно на исполнительнице, подчеркнуть ее сильный вокал, передать настроение и эмоцию, которую испытывает Дарина во время пения", – прокомментировала премьеру Александра Кольцова, член правления НСТУ.
Конкурс состоится 25 ноября в Минске.
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