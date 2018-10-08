В сети показали клип украинской участницы "Детского Евровидения-2018" (видео)

Конкурс "Детское Евровидение" состоится 25 ноября в Минске.

В сети разместили клип участницы "Детского Евровидения-2018" от Украины Дарины Красновецкой. Читайте такжеИзраиль окончательно определился с местом проведения "Евровидения-2019" и выпустил ролик Видео создавала команда развлекательного направления НСТУ. "Дарина – "посол любви", поэтому в видеоклипе творческая команда пыталась сделать акцент именно на исполнительнице, подчеркнуть ее сильный вокал, передать настроение и эмоцию, которую испытывает Дарина во время пения", – прокомментировала премьеру Александра Кольцова, член правления НСТУ. Конкурс состоится 25 ноября в Минске.

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