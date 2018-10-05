Ани Лорак разводится с мужем: подала документы - СМИ

Слухи о том, что Лорак хочет развестись с мужем, ходят давно.

Появилась информация, что украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Об этом сообщает "Инфотаб", ссылаясь на собственные источники среди киевских нотариусов.

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СМИ утверждают, что нотариусам пришло письмо от имени певицы, подтверждающее, что у пары начался бракоразводный процесс. В документе якобы также был указан перечень киевской недвижимости Ани Лорак.

Напомним, в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.

СМИ сообщили, что с Муратом находилась Яна Беляева. Сама же она недавно заявила, что готовится к финалу конкурса красоты. Яна - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018".