Лобода объяснила, почему назвала вторую дочь Тильдой

В имени Тильда есть много силы и тайны, считает Лобода.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая в мае этого года во второй раз стала мамой, объяснила, почему решила назвать дочку Тильдой.

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В интервью Wday.ru звезда рассказала, что долго не могла определиться с именем для первой дочери и называла ее "малышка" на протяжении двух месяцев.

"Имя Евангелина означает "благая весть", и моя Евочка полностью этому соответствует. А с Тильдой все было иначе. Мне нравилось это имя. И я думала, что, если родится девочка, обязательно назову ее так. В этом имени много силы и тайны, как и в моей малышке. Я уже сейчас вижу, что растет диковинный цветок", - говорит Лобода.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Светланы Лободы.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.