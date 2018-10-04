"Живем дальше": Пугачева с опозданием поздравила Данилко с днем рождения (фото)

Пост-поздравление Пугачевой набрал более 75 тысяч лайков.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева поздравила популярного украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, с днем рождения.

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Правда, сделала это Примадонна с опозданием. Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото Данилко и написала: "С днем рождения, Андрюха! Живем дальше".

Напомним, Андрей Данилко праздновал свой день рождения 2 октября, ему исполнилось 45 лет.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, рассказал о предложениях выступить в России.