"Живем дальше": Пугачева с опозданием поздравила Данилко с днем рождения (фото)
09:53, 04 октября 2018Общество
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Пост-поздравление Пугачевой набрал более 75 тысяч лайков.
К посту Пугачева прикрепила фото Данилко / фото instagram.com/alla_orfey
Известная российская и советская певица Алла Пугачева поздравила популярного украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, с днем рождения.
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Правда, сделала это Примадонна с опозданием. Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото Данилко и написала: "С днем рождения, Андрюха! Живем дальше".
Напомним, Андрей Данилко праздновал свой день рождения 2 октября, ему исполнилось 45 лет.
Ранее украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, рассказал о предложениях выступить в России.
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