цей матеріал доступний українською

"Живем дальше": Пугачева с опозданием поздравила Данилко с днем рождения (фото)

09:53, 04 октября 2018
Общество
22419 0
К посту Пугачева прикрепила фото Данилко / фото instagram.com/alla_orfey

Известная российская и советская певица Алла Пугачева поздравила популярного украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, с днем рождения.

Читайте такжеМенеджер прокомментировал выступление Верки Сердючки в России (видео)

Правда, сделала это Примадонна с опозданием. Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото Данилко и написала: "С днем рождения, Андрюха! Живем дальше".

Напомним, Андрей Данилко праздновал свой день рождения 2 октября, ему исполнилось 45 лет.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, рассказал о предложениях выступить в России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#день рождения#Данилко#Алла Пугачева#Верка Сердючка