"Танцы со звездами": Анита Луценко прокомментировала свой вылет из шоу (видео)

В шестом эфире шоу покинула ведущая Анита Луценко.

30 сентября прошел шестой эфир шоу "Танцы со звездами". На этот раз из проекта выбыла звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко.

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Анита в своем Instagram уже успела прокомментировать свой уход с проекта.

"Итак вчера мы покинули шоу "Танці", что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами. Мы станцевали целых 6(!!!!) номеров и давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и ещё много чего. Расстроена ли я? Нет!!! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать", – написала Луценко.