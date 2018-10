"Танцы со звездами": Анита Луценко прокомментировала свой вылет из шоу (видео)

Итак вчера мы покинули шоу «Танці», что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами и тд😅😂🙈 Мы станцевали целых 6(!!!!) номеров 🙈😅 и давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и ещё много чего 😂 Расстроена ли я? Нет!!! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать❤️☺️☝🏻 @sasha_prohor #танціззірками

A post shared by Анита Луценко (@anitasporty) on Oct 1, 2018 at 2:05am PDT