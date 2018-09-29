"Рот, как у Буратино": новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram

Поклонники заметили, что на руке певицы нет обручального кольца.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, опубликовала новый снимок.

Снимок она опубликовала в Instagram. На фото Лорак сидит в кинотеатре с попкорном в руках.

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Поклонники написали певице массу комплиментов, однако нашлись и такие, кому фото не понравилось.

"Ну, у тебя рот, как у Буратино! От уха до уха!", "Мне одной кажется что с лицом что-то не то?", - написали комментаторы.

Поклонники заметили, что на руке певицы нет обручального кольца. "А где же колечко?", - писали они.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак показала, как отметила 40-летие.