Скандал вокруг "Мисс Украина-2018": организаторы решили, как будут выбирать новую победительницу

Однако интрига, кого изберут новой "Мисс Украина" будет открыта во время телеверсии конкурса на канале 1+1, 30 сентября в 23:30.

Организационный комитет конкурса "Мисс Украина", который из-за несоблюдения правил дисквалифицировал победительницу Веронику Дидусенко, сегодня выбирал новую "Мисс Украину - 2018".

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Среди членов жюри, которых собрали сегодня, было четверо отсутствующих, но они также обязательно проголосуют, пишет ТСН.

По словам организаторов конкурса, им на почту будут присланы бланки, где они поставят галочки и пришлют обратно. Потом будет подсчитано общее количество голосов и уже завтра будет известно, кто новая "Мисс Украина -2018", которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс мира" в Китае.

Однако интрига, кого изберут новой "Мисс Украина" будет открыта во время телеверсии конкурса на канале 1+1, 30 сентября в 23:30.

Также, каждому присутствующему члену жюри были розданы конверты с бланком, где напротив каждой фамилии участницы есть фотография, где ставится галочка и выбирается та девушка, которая нравится больше всего. Однако, с какого количества девушек будет выбираться самая красивая, не сообщается.

Интересно также то, что организаторы конкурсу прокомментировали заявление Дидусенко.

"На сегодняшний день мы делаем все правильно, потому что у нас конкурс честный и все будет честно. Мы выполняем свои обязанности перед "Мисс мира". Но если Вероника придет к нам с просьбой помочь, наш комитет всегда открыт для того, чтобы делать что-то хорошо, то я думаю, что мы не откажем", - заявила представительница оргкомитета конкурса "Мисс Украина". Напомним, сегодня дисквалифицирована Вероника Дидусенко впервые прокомментировала инцидент.