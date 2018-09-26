"Моя атмосфера": Даша Астафьева объяснила, почему снимается в стиле "ню" (видео)

Даша также рассказала, что впервые снялась голой в 17 лет.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева рассказала о своих откровенных фотосессиях.

Так, в программе "Слава+" артистка заявила, что не видит ничего плохого в съемках в стиле ню (на видео с 12:39).

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"Я всегда себя позиционировала, как модель такого жанра. Да, я снимаюсь обнаженной. Да, я не стесняюсь своего тела. Да, я стремлюсь к совершенству. Да, меня восхищают обнаженная грудь, обнаженная попа", - призналась Астафьева.

Даша также рассказала, что впервые снялась голой в 17 лет.

"Это творческий процесс, который располагает. Тебя готовят: макияж, прическа, красивые образы. Красят все", - отметила певица.

"Фотографироваться голой - это моя атмосфера. Я в этом процессе главная", - объяснила она.