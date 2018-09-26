"Надо прощаться": Ани Лорак после скандала с изменой мужа рассказала, как строить отношения с мужчиной

Ани Лорак дала несколько советов, как не ошибиться в выборе мужа.

39-летняя украинская певица Ани Лорак поделилась своими мыслями о том, как нужно правильно строить отношения.

По словам артистки, к выбору партнера по жизни надо подходить очень ответственно, ведь среди принцев на белом коне есть очень много "незрелых мужчин", передает StarHit.

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"Есть очень много незрелых мужчин. Что это означает? Ему может быть и 40 лет, но он так и не созрел к таким отношениям, где надо отдавать, так как хочет только брать", — рассказала Лорак.

Помимо этого, певица посоветовала девушкам самим иногда проявлять инициативу и не ждать слишком долго предложения руки и сердца. "Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому что чуда не случится. Это просто не ваш мужчина", — уверяет певица.

Также звезда поделилась некоторыми хитростями, как вести себя, будучи уже в отношениях. "Надо флиртовать с мужем, кокетничать, соблазнять его. Вы же уже знаете, как это делать? У вас же это когда-то получилось уже", — посоветовала Лорак.

Отмечается, что Ани Лорак удается сохранять позитивный настрой, несмотря на то, что в личной жизни певицы недавно случился кризис. В 2009 году она вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, они воспитывают общую дочку. Однако летом этого года ее мужа застали в киевском караоке-клубе с симпатичной брюнеткой.