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"Танцы со звездами" 2018: известная телеведущая покинула паркет (видео)

11:19, 24 сентября 2018
Общество
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Пары должны были показать тематический номер — «Год, который изменил мою жизнь».

На паркет вышло 10 пар. В зоне риска оказались две пары — Маша Ефросинина и Максим Леонов, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.

Звездным гостем шоу стал певец Dan Balan.

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Теги: #танцы со звездами