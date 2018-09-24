"Танцы со звездами" 2018: известная телеведущая покинула паркет (видео)
11:19, 24 сентября 2018Общество
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По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.
В воскресенье, 23 сентября, на телеканале 1+1 состоялся пятый выпуск шоу Танці с зірками-2018.
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Пары должны были показать тематический номер — «Год, который изменил мою жизнь».
На паркет вышло 10 пар. В зоне риска оказались две пары — Маша Ефросинина и Максим Леонов, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.
По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.
Звездным гостем шоу стал певец Dan Balan.
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