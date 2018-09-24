"Танцы со звездами" 2018: известная телеведущая покинула паркет (видео)

По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.

В воскресенье, 23 сентября, на телеканале 1+1 состоялся пятый выпуск шоу Танці с зірками-2018. Читайте также"Танцы со звездами": главный "альфа-самец" шоу покинул паркет в 4 выпуске (видео) Пары должны были показать тематический номер — «Год, который изменил мою жизнь». На паркет вышло 10 пар. В зоне риска оказались две пары — Маша Ефросинина и Максим Леонов, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов. Звездным гостем шоу стал певец Dan Balan.

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