Возлюбленный Регины Тодоренко получил травму глаза, защищая ее от огня (фото)

Также Регина Тодоренко, которая сейчас ждет от Влада Топалова ребенка, подчеркнула, что возлюбленный принял удар на себя, защищая от огня ее.

Российкий певец Влад Топалов, который вскоре женится на украинской телеведущей Регине Тодоренко, попал в больницу с травмой глаза. Об этом Тодоренко рассказала в своем Instagram.

Как оказалось, причиной травмы стали бенгальские огни, которые во время празднования дня рождения сестры Влада Топалова Алины от ветра разлетались в разные стороны. Одна из таких окалин и обожгла Топалову правый глаз.

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Также Регина Тодоренко, которая сейчас ждет от Влада Топалова ребенка, подчеркнула, что возлюбленный принял удар на себя, защищая от огня ее.

«Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», – написала Тодоренко.

Однако этот неприятный случай влюбленные восприняли с юмором и признались, что теперь «шутки про одноглазого зашкаливают». «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно», – отметила Регина Тодоренко.