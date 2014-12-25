В Луганской области на фугасе подорвался грузовик Нацгвардии, погиб человек

15:36, 25 декабря 2014
Общество
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25 декабря около 9 часов утра при доставке горюче-смазочных материалов на автомобиле КрАЗ, в районе населенного пункта Орехово Луганской области в результате подрыва фугаса направленного действия погиб солдат.

Погиб военнослужащий Нацгвардии Петр Андруник

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Другой военнослужащий получил тяжелое ранение, его доставили в больницу города Лисичанск", - сказано в сообщении.

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