В Луганской области на фугасе подорвался грузовик Нацгвардии, погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Другой военнослужащий получил тяжелое ранение, его доставили в больницу города Лисичанск", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Луганщине атакован блокпост Нацгвардии, силовики понесли потериКак сообщали в МВД 23 декабря, за время АТО погибли 70 военнослужащих Национальной гвардии.