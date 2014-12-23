За время АТО погибли 83 сотрудника МВД и 70 военных Нацгвардии
15:10, 23 декабря 2014Политика
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За время проведения АТО на востоке Украины погибло 153 сотрудника министерства внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии.
За время АТО погибли 153 сотрудника МВД \ фото УНИАН
Как сообщили в МВД, среди погибших 83 сотрудника МВД и 70 - Нацгвардии, передает Новое Время.
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Кроме того, за время проведения АТО без вести пропали 37 правоохранителей и 63 нацгвардейцев.
В настоящее время в плену находятся 19 сотрудников органов внутренних дел и 120 бойцов Нацгвардии, среди которых - 98 гвардейцев батальона "Донбасс".
Также в МВД сообщили, что за время АТО среди правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии ранения получили 724 человека.
11 декабря глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что из плена террористов освободили почти тысячу украинских граждан.
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