За время АТО погибли 83 сотрудника МВД и 70 военных Нацгвардии

Как сообщили в МВД, среди погибших 83 сотрудника МВД и 70 - Нацгвардии, передает Новое Время.

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Кроме того, за время проведения АТО без вести пропали 37 правоохранителей и 63 нацгвардейцев.

В настоящее время в плену находятся 19 сотрудников органов внутренних дел и 120 бойцов Нацгвардии, среди которых - 98 гвардейцев батальона "Донбасс".

Также в МВД сообщили, что за время АТО среди правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии ранения получили 724 человека.

11 декабря глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что из плена террористов освободили почти тысячу украинских граждан.