Панеттьери впервые вышла в свет после разрыва с Кличко-младшим (фото)
Голливудские актриса Хайден Панеттьери впервые после расторжения помолвки с украинским боксером Владимиром Кличко появилась на публике.
29-летняя звезда была сфотографирована в Лос-Анджелесе в коротком красном платье и сапогах на высоком каблуке в тон. Образ Панеттьери дополнила ярко-красная помада.
О расторжении помолвки Кличко и Панеттьери, которые воспитывают трехлетнюю дочь Кайю, стало известно в августе. Информацию о разрыве отношений пары подтвердила мама Панеттьери, Лесли Фогель.
Позднее американский журнал People со ссылкой на инсайдеров сообщил, что звездная пара переживала не лучшие времена в отношениях, а также часто сходилась и расходилась.
Wie süß sie ist! 😍 Hayden Panettiere verzaubert die Paparazzi in L.A. mit einem hinreißenden Outfit und einem entzückenden Lächeln. 😊👠💄💃 Die "Nashville"-Beauty trägt ein kurzes, schlichtes Kleid, das sie zu samtroten Boots und korrespondierendem Lippenstift kombiniert. Wow! 🙆 📷 ddp Images #ootd #outfitoftheday #dress #reddress #ladyinred #haydenpanettiere #wow #photooftheday #fashion #look #lookoftheday