Панеттьери впервые вышла в свет после разрыва с Кличко-младшим (фото)

Образ Панеттьери дополнила ярко-красная помада.

Голливудские актриса Хайден Панеттьери впервые после расторжения помолвки с украинским боксером Владимиром Кличко появилась на публике.

29-летняя звезда была сфотографирована в Лос-Анджелесе в коротком красном платье и сапогах на высоком каблуке в тон. Образ Панеттьери дополнила ярко-красная помада.

О расторжении помолвки Кличко и Панеттьери, которые воспитывают трехлетнюю дочь Кайю, стало известно в августе. Информацию о разрыве отношений пары подтвердила мама Панеттьери, Лесли Фогель.

Позднее американский журнал People со ссылкой на инсайдеров сообщил, что звездная пара переживала не лучшие времена в отношениях, а также часто сходилась и расходилась.