"Как портьера в театре": Лобода удивила странным платьем на "Новой волне"
21:52, 10 сентября 2018Общество
23048 0
Наряд от модного дома Gucci обошелся певице в 4 тысячи евро, однако не всем поклонникам артистки он пришелся по вкусу.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram / Instagram Светлана Лобода
Скандальная украинская певица Светлана Лобода появилась на российском музыкальном конкурсе "Новая волна" в необычном платье цвета электрик.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Instagram Светлана Лобода
Наряд от модного дома Gucci обошелся певице в 4 тысячи евро, однако не всем поклонникам артистки он пришелся по вкусу.
"Ноги длинные, но платье не очень", "Я так понимаю, чем нелепее наряд, тем Лобода и привлекательней!", "Платье театральная портьера.. ноги идеальные", - пишут всети.
Как сообщал УНИАН, ранее Светлана Лобода показала младшую сестру. Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter