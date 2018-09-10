"Как портьера в театре": Лобода удивила странным платьем на "Новой волне"

Наряд от модного дома Gucci обошелся певице в 4 тысячи евро, однако не всем поклонникам артистки он пришелся по вкусу.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода появилась на российском музыкальном конкурсе "Новая волна" в необычном платье цвета электрик.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Наряд от модного дома Gucci обошелся певице в 4 тысячи евро, однако не всем поклонникам артистки он пришелся по вкусу.

"Ноги длинные, но платье не очень", "Я так понимаю, чем нелепее наряд, тем Лобода и привлекательней!", "Платье театральная портьера.. ноги идеальные", - пишут всети.

Как сообщал УНИАН, ранее Светлана Лобода показала младшую сестру. Большинство комментаторов сочли, что сестра гораздо красивее самой певицы.