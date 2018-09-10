Певица Светлана Тарабарова впервые стала мамой

Артистка родила первенца сегодня.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая с немалым животиком снялась в трогательном видео с мужем, впервые стала мамой.

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Артистка родила своему возлюбленному, продюсеру Алексею Бондарю сына. Малыш появился на свет сегодня, 10 сентября, сообщает "РадіоЛюкс".

Первенец супругов родился в одном из роддомов Киева. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Светлана Тарабарова долгое время скрывала свою беременность. В итоге интересное положение исполнительница официально рассекретила в мае, снявшись в трогательной фотосессии, где продемонстрировала округлый животик.