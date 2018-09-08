Ани Лорак заявила, что не сможет простить предательство

При этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать.

За кулисами конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Ани Лорак, которая появляется на публике без обручального кольца, заявила, что не прощает предательства.

Об этом сообщает Dni.ru.

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - заявила журналистам певица.

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При этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать.

"Ведь вы – настоящие дивы любви", – сказала Лорак.

Напомним, ранее вокруг семьи Ани Лорак разгорелся скандал, после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео супруг обнимал спутницу, что-то шепча ей на ушко. Предполагаемую любовницу Мурата Налчаджиоглу зовут Яна Беляева.

Как сообщал УНИАН, обучение в московской гимназии дочери певицы Ани Лорак обойдется в более чем 30 тысяч долларов.