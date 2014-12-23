В центре Одессы у офиса Совета общественной безопасности взорван автомобиль (фото)

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко. По его словам, сегодня около 18.30 неизвестный подошел к автомобилю «Москвич 2141», припаркованный рядом со зданием по улице Жуковского, 36. Как пояснил Владимир Шаблиенко, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестный бросил под заднюю часть автомобиля пакет. Через некоторое время произошел взрыв, машина получила повреждения.

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Как отметил начальник отдела, в настоящее время на месте происшествия работают оперативно-следственная группа и эксперты. Пострадавших в результате взрыва нет.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью регионального главка МВД, под машину неизвестный бросил взрывной пакет, в котором, по предварительным выводам экспертов, находилось примерно 70-100 граммов тротила. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

На место происшествия немедленно выехало руководство областного и городского управлений милиции и во главе с начальником ГУМВД Иваном Катеринчуком, а также - следственно-оперативная группа Приморского райотдела и специалисты взрывотехнической службы.

Сейчас следствием решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных решений по квалификации ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").