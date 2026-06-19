Хостикоев заговорил об отношениях с дочерью Сумской, которая живет в РФ: 'Хотелось бы увидеться'

Вячеслав и Антонина - это двоюродные брат и сестра.

Украинский актер и сын Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоев – заговорил о своей двоюродной сестре Антонине Паперной.

Не секрет, что актриса после начала полномасштабного вторжения продолжает жить в РФ вместе с мужем и детьми, а также снимается там в кино. Вячеслав отметил, что тема отношений с сестрой для него сложная.

"Больно. Война изменила очень многое так, как, я думаю, никто не хотел... Получилось так, что кто-то там, кто-то здесь. И много горя принесла война, но я люблю свою сестру. Я очень хотел бы с ней увидеться, но мы не общаемся, к сожалению, потому что есть огромные непреодолимые преграды", – подчеркнул Хостикоев в интервью РБК-Украина.

Видео дня

Актёр добавил, что, несмотря на все обстоятельства, он хранит тёплые воспоминания об Антонине и не осуждает её. А ещё надеется, что со временем им удастся найти общий язык:

"Я очень хотел бы с ней общаться, потому что у меня самые приятные впечатления, самые приятные воспоминания из детства, когда всё было прекрасно, они связаны во многих событиях, во многих историях именно с Тоней. Как бы ни сложилось дальше, несмотря на то, что она делает или не делает, как говорит один буддист, двери моего сердца всегда будут открыты. Я просто надеюсь на её понимание. Надеюсь, что удастся найти общий язык, удастся как-то переосмыслить всё".

Вячеслав рассказал и об отношениях со своей тётей – Ольгой Сумской. По его словам, во время полномасштабной войны они виделись, однако сейчас не поддерживают связь.

"Она прочитала заголовки после моего первого интервью – ей, конечно, это не понравилось. Но я не отвечаю за заголовки, а отвечаю за слова, а плохих слов я не говорил. Мы, к сожалению, не общаемся. Это обидно! Я за то, чтобы все общались, но как иногда бывает сложно просто собраться и поговорить", – сказал актер.

Напомним, ранее Вячеслав Хостикоев назвал причину, по которой не принимал предложения сниматься в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: