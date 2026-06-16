'История игрушек 5', 'Медвежья ловушка' и 'Живая ярость': главные кинопремьеры недели

Также на этой неделе в избранных кинотеатрах Украины стартуют допремьерные показы смелой комедии "Соседи сверху" от Оливии Уайлд.

Среди главных премьер в украинском прокате на этой неделе – семейная анимация "История игрушек 5" от Pixar и Disney.

Кроме того, на "больших экранах" можно будет посмотреть два криминальных экшн-триллера – американский "Медвежья ловушка" с Расселом Кроу и гонконгский "Живая ярость" в лучших традициях "Рейда" и "Олдбоя".

Также на этой неделе в избранных кинотеатрах Украины стартуют допремьерные показы смелой комедии "Соседи сверху" от Оливии Уайлд.

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История игрушек 5

Toy Story 5 (США, Япония, 2026, комедия/приключения/анимация/семейный)

Светила анимации Pixar Animation Studios и The Walt Disney Company возвращают культовую франшизу на "большие экраны". На этот раз старые-добрые игрушки столкнутся с новой опасностью – технологиями. Современные дети с раннего возраста все больше времени проводят за гаджетами и совсем забывают о своих куклах и плюшевых зверушках. Но наши герои так просто не сдадутся – они отчаянно будут бороться за место в сердцах малышей.

В оригинальной версии создатели анимационного фильма смогли привлечь к озвучке впечатляющий актерский состав, включая Тома Хэнкса ("Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Терминал", "Мост шпионов", "Элвис") и Тимом Алленом, которые озвучивали ковбоя Вуди и астронавта Базза Лайтера в первом и большинстве последующих фильмов франшизы, начиная с 1996 года.

Режиссером мультфильма выступил Эндрю Стэнтон, наиболее известный работой над "В поисках Немо" и "ВОЛЛ-И". Интересно, что он также входил в команду сценаристов первой "Истории игрушек".

Медвежья ловушка

Bear Country (США, 2026, криминал/триллер/экшн/комедия)

Главный герой фильма – владелец престижного ночного клуба в Лос-Анджелесе Манко Капак, чей бизнес не всегда был в рамках закона. Однако после болезни его озаряет мысль: он должен продать весь свой бизнес и наслаждаться отдыхом со своей девушкой. К сожаению, накануне долгожданной сделки он неожиданно становится жертвой дерзкого ограбления и оказывается в центре конфликта наркокартелей. Теперь, когда его план оказался под угрозой, ему предстоит придумать способ все наладить и как можно быстрее.

Его образ в картине воплотил оскароносный новозеландец Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Славные парни", "Экзорцист Ватикана", "Нюрнберг").

Также в фильме задействованы Люк Эванс (трилогия "Хоббит", франшиза "Форсаж", "Красавица и чудовище", "Дракула: Неизвестная история"), Нина Добрев ("ХХХ: Возвращение Ксандера Кейджа", сериал "Дневники вампира"), Аарон Пол (сериалы "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу", "Черное зеркало"), Тереза Палмер ("Каскадер", "Семья по соседству", "Последняя годовщина") и Дэниел Дзоватто ("Экзорцист Ватикана", "Свидание с монстром", "Леди Берд").

Режиссером фильма выступил Деррик Борте ("Безжалостный", "Опасная авантюра", "Лондон-Таун"), который также написал к нему сценарий совместно со сценаристом Дэниелом Форте по мотивам романа Томаса Перри "Стрип". Ранее они уже работали вместе над криминальным триллером "Американский мечтатель" 2018 года.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Живая ярость

Huo zhe yan / The Furious (Гонконг, 2026, триллер/боевик/криминал)

В центре сюжета фильма, в украинском прокате проходящего под названием "Він шалений", – отец, который вступает в отчаянную борьбу с торговцами людьми, похитившими его дочь. Вместе с напарником, который также ищет свою жену, они будут сражаться с каждым, чтобы спасти самых дорогих.

Главные роли в картине сыграли китайский мастер боевых искусств и актер Мяо Се ("Легенда о красном драконе", "Тысяча лиц Дуньцзя") и индонезийский дзюдоист и актер Джо Таслим ("Рейд", "Форсаж 6", "Стартрек: За пределами Вселенной", франшиза "Мортал Комбат").

Снял картину японский постановщик боевых сцен, каскадер и режиссер Кэндзи Танигаки, который наибольшего успеха достиг именно в гонконгском кино. Также он работал над постановкой трюков в голливудских фильмах, в том числе "Блэйд II" и "Глаза змеи: Начало G.I. Joe".

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2025 года. Первые зрители и критики уже успели высоко оценить новинку, сравнивая ее с классикой жанра – "Рейдом" и "Олдбоем".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков и 97% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 88 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Соседи сверху

The Invite (США, 2026, комедия/драма)

Фильм является римейком испанской комедии "Люди сверху" 2020 года. В центре сюжета – две супружеские пары, живущие по соседству. Джо и Анджела переживают не лучшие времена и находятся на грани развода. Однажды они решают пригласить на ужин своих соседей – Пину и Хоука, и те делают им очень нескромное предложение.

Сняла картину актриса и режиссер Оливия Уайлд, широкой аудитории известная как исполнительница роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус" (2007-2012), а также как автор психологического триллера "Не волнуйся, дорогая" 2022 года с Гарри Стайлзом и Флоренс Пью.

Главные роли в фильме исполнили сама Оливия Уайлд, а также Сет Роген ("Интервью", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Соседи", сериал "Киностудия"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста") и Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Невероятный Халк", "Бердмен", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

Мировая премьера ленты состоялась на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино "Санденс" в январе 2026 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2026 года.

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