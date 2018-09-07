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Ани Лорак заподозрили в романтических отношениях с российским певцом (фото)

11:29, 07 сентября 2018
Общество
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Ани Лорак и Лазарев держались за руки на красной дорожке "Новой волны" / Instagram lorak.lazarev.official

Фотографии, на которых они позируют вместе на фестивале "Новая волна", нежно держатся за руки и обнимаются, опубликованы в Instagram Лорак и Лазарева, а также в их фан-аккаунтах.

Instagram lorak.lazarev.official

Так, под фото с Лазаревым в аккаунте Лорак появилась целая волна комментариев о том, что певцы встречаются и что их связывает гораздо больше, чем просто дружба.

Instagram lorak.lazarev.official

"Уже ощущение, что они пара, так много совместных фото", "Ой, они мутят только скрывают", "Супер пара!)вам нужно быть вместе!!!", "Вот это пара, лучше и не придумаешь", "Совет да любовь!", "Меня терзают смутные сомнения по поводу их истинной близости...", "Почему они все время вместе?  У них роман?", - не утихают пользователи.

Отметим, что сами исполнители неоднократно заявляли, что их связывает только дружба.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Ани Лорак, которая отправилась на фестиваль "Новая волна" в Сочи, похвасталась совместным снимком с российским телеведущим Андреем Малаховым и певцом Филиппом Киркоровым.

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Теги: #певец#Ани Лорак в России