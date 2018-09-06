"Фотошоп!": Ани Лорак распекли за новое фото

Снимок опальной Ани Лорак за два часа набрал более 40 тысяч лайков.

Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, предстала в непривычном для нее образе - в джинсах.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. Верх звезда выбрала белый, с прозрачной накидкой. Дополнила образ Ани Лорак солнцезащитными очками.

"Фотошоп!", "Карлик низкорослый!", "Опять этот клоун в кандалах!", "Джинсы тебе очень идут", "Ну, у неё и ротяра", "Лорак, где твоя фигурка?", "Все худее и худее!?", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак активно публикует фото из фестиваля "Новая волна" в российском Сочи. Так, ранее на новом фото она предстала в нежном платье.