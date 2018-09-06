цей матеріал доступний українською

"Фотошоп!": Ани Лорак распекли за новое фото

15:28, 06 сентября 2018
Общество
2359 0
Певицу снова раскритиковали / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак в "черном" образе довела до слез публику на конкурсе в России (фото)

Снимок артистка опубликовала в Instagram. Верх звезда выбрала белый, с прозрачной накидкой. Дополнила образ Ани Лорак солнцезащитными очками.

"Фотошоп!",  "Карлик низкорослый!", "Опять этот клоун в кандалах!", "Джинсы тебе очень идут", "Ну, у неё и ротяра", "Лорак, где твоя фигурка?", "Все худее и худее!?", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак активно публикует фото из фестиваля "Новая волна" в российском Сочи. Так, ранее на новом фото она предстала в нежном платье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак