Пугачева и Вайкуле "засветились" на пляжной вечеринке (фото)
11:55, 04 сентября 2018Общество
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Судя по подписи под снимками с Пугачевой, знаменитости прощались с летом.
Снимки с Пугачевой показал Николаев / фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Известный российский композитор Игорь Николаев показал в сети фото Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле.
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Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram. Николаев, Примадонна российской эстрады и Лайма Вайкуле встретились на пляжной вечеринке. Обе предстали в нарядах черного цвета.
"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!", - написал российский композитор.
фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Ранее фанаты подловили российскую певицу Аллу Пугачеву на вокзале в Москве после отпуска в Прибалтике. Сеть поразил наряд и помолодевший вид Примадонны. Так, она предстала в коротких шортах, солнцезащитных очках и кепке.
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