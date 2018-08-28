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Астафьева показала обнаженные ягодицы (фото)

11:23, 28 августа 2018
Общество
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Астафьева показала ягодицы / фото instagram.com/da_astafieva

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На горячих снимках, опубликованных в Instagram, артистка демонстрирует упругие ягодицы. Подписчики в восторге от новых фото украинской звезды Playboy: "Даша, это запрещенные приемы", "Хорошая поза", "Шлепнуть бы", "Хорошие орешки".

Ранее украинская звезда Даша Астафьева порадовала поклонников в соцсети новыми горячими снимками. На них она запечатлена в новом образе: каре, густая челка, черный костюм и роскошное декольте.

фото instagram.com/da_astafieva

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Теги: #фото#Даша Астафьева