Астафьева показала обнаженные ягодицы (фото)
11:23, 28 августа 2018Общество
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Даша Астафьева потрясла сеть слишком откровенными снимками.
Астафьева показала ягодицы / фото instagram.com/da_astafieva
Эпатажная украинская певица Даша Астафьева поразила фанов пикантными фотографиями.
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На горячих снимках, опубликованных в Instagram, артистка демонстрирует упругие ягодицы. Подписчики в восторге от новых фото украинской звезды Playboy: "Даша, это запрещенные приемы", "Хорошая поза", "Шлепнуть бы", "Хорошие орешки".
Ранее украинская звезда Даша Астафьева порадовала поклонников в соцсети новыми горячими снимками. На них она запечатлена в новом образе: каре, густая челка, черный костюм и роскошное декольте.
фото instagram.com/da_astafieva
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