"У тебя язык без костей": Пугачёва посоветовала Вайкуле молчать после скандального заявления о Крыме (видео)
01:18, 26 августа 2018Общество
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Так Пугачёва отреагировала на недавний скандал, разгоревшийся после слов Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено.
Алла Пугачева в своеобразной манере прокомментировала скандал вокруг Лаймы Вайкуле / фото instagram.com/maxgalkinru
Российская певица Алла Пугачёва пошутила, что у Лаймы Вайкуле "язык без костей", и посоветовала артистке молчать.
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Так Пугачёва отреагировала на недавний скандал, разгоревшийся после слов Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено. Видео с участием артисток опубликовал в Instagram муж Пугачевой Максим Галкин.
«Покажи язык, — просит Пугачёва Вайкуле на видео. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».
Ранее Вайкуле заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.
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