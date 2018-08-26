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"У тебя язык без костей": Пугачёва посоветовала Вайкуле молчать после скандального заявления о Крыме (видео)

01:18, 26 августа 2018
Общество
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Алла Пугачева в своеобразной манере прокомментировала скандал вокруг Лаймы Вайкуле / фото instagram.com/maxgalkinru

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Так Пугачёва отреагировала на недавний скандал, разгоревшийся после слов Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено. Видео с участием артисток опубликовал в Instagram муж Пугачевой Максим Галкин.

Дамысдюн. Языковые споры! #лайма #алла

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

«Покажи язык, — просит Пугачёва Вайкуле на видео. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».

Ранее Вайкуле заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.

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Теги: #Пугачева и пенсия#Алла Пугачева