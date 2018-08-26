"У тебя язык без костей": Пугачёва посоветовала Вайкуле молчать после скандального заявления о Крыме (видео)

Так Пугачёва отреагировала на недавний скандал, разгоревшийся после слов Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено.

Российская певица Алла Пугачёва пошутила, что у Лаймы Вайкуле "язык без костей", и посоветовала артистке молчать.

Читайте также"Бедные люди": Лайма Вайкуле ответила критикам после отказа ехать в оккупированный Крым

Так Пугачёва отреагировала на недавний скандал, разгоревшийся после слов Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет на гастроли в оккупированный Крым, поскольку европейцам это запрещено. Видео с участием артисток опубликовал в Instagram муж Пугачевой Максим Галкин.

«Покажи язык, — просит Пугачёва Вайкуле на видео. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».

Ранее Вайкуле заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.