"Старая и печальная": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети

На снимке Лорак сидит на ступеньках, однако фанаты обсуждают ее выражение лица.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за уставший вид.

Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы забили тревогу из-за ее внешности. На снимке Лорак сидит на ступеньках, однако фанаты обсуждают ее выражение лица.

"Старая какая то на фото этом и усталая", "Глаза грустные, печальные(((", "На этом фото, прям видно, что хочется абстрагироваться и просто пр быть немного незаметной, в огромном обществе", "Устала", "Не грустите.Все наладится", - отметили фанаты певицы.

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Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.