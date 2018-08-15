Стало известно, кто представит Украину на "Новой волне-2018" в России (видео)

Конкурс "Новая волна", на котором выступит и представитель от Украины, пройдет с 4 по 9 сентября.

Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в российском Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.

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Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Instagram. "За "Новой волной", например, слежу с детства. Очень запомнился год, в который выступала Тина Кароль. Тогда я пообещал себе, что когда-нибудь тоже представлю свою страну на этом конкурсе!", - рассказал Пашков.

По его словам, на "Новой волне" он хочет в первую очередь "просто кайфануть от происходящего".

Отметим, что артист принимал участие в 8-м сезоне "Голоса страны". Но на слепых прослушиваниях к Пашкову никто из звездных тренеров не повернулся.