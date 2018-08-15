Стало известно, кто представит Украину на "Новой волне-2018" в России (видео)
Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в российском Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.
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Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Instagram. "За "Новой волной", например, слежу с детства. Очень запомнился год, в который выступала Тина Кароль. Тогда я пообещал себе, что когда-нибудь тоже представлю свою страну на этом конкурсе!", - рассказал Пашков.
По его словам, на "Новой волне" он хочет в первую очередь "просто кайфануть от происходящего".
Отметим, что артист принимал участие в 8-м сезоне "Голоса страны". Но на слепых прослушиваниях к Пашкову никто из звездных тренеров не повернулся.
✨ Представляем конкурсантов «Новой Волны» 2018⠀ ⠀ Саша Пашков – конкурсант из Украины. Пробует писать и стихи, и музыку: «Моим вдохновением может стать все что угодно! Дерево около окна, хорошая погода, прекрасный день или, конечно же, какая-то милая особа! Вдохновляет и музыка! За «Новой волной», например, слежу с детства. Очень запомнился год, в который выступала Тина Кароль. Тогда я пообещал себе, что когда-нибудь тоже представлю свою страну на этом конкурсе! И когда стало известно, что я вышел в финал, я стал еще больше работать над собой и активно готовиться к конкурсу. 17 лет назад, когда прошла самая первая «Новая волна», мне было 10 лет: я учился в школе, выступал на разных концертах и мечтал о большой сцене. Главным событием того времени был выход песни «Ветер с моря дул», точнее, появление минусовой фонограммы на кассете. Каждый мог почувствовать себя настоящей звездой и спеть не под баян!.. Сегодня, в Сочи, я желаю себе собраться и выложиться на все сто!.. Но в первую очередь – просто кайфануть от происходящего! А всем своим соперникам хочу пожелать получить максимум удовольствия от выступления!».⠀ ⠀ Девиз Саши – «Верить в себя и много работать! Быть собой и много трудиться». Желаем @sasha_pashk_off удовольствия от выступления! 🙌 #новаяволна