"Одесская жемчужина": что публикует и где отдыхает победительница Мисс Украина Вселенная-2018 (фото, видео)

С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе и это приносит ей приличных доход.

В Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся конкурс «Мисс Украина Вселенная». Драгоценную корону. престижный титул и возможность представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» получила 23-летняя Карина Жосан из Одессы.

Девушка часто публикует типичные фотографии с большими букетами роз и с элитного шопинга.

С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе и это приносит ей приличных доход.

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«Мисс Украина Вселенная» модель успела побывать в ОАЭ, Швейцарии и в Каннах. «Последние пол года своей жизни я провожу гораздо больше времени в небе, нежели на земле. За частую перелеты у меня очень длительные, не менее 7 часов, поэтому особое внимание я уделяю комфортабельности,а в таких вопросах следует с особым вниманием подходить к выбору авиалиний. Самолеты действуют на меня как снотворное и все, кто со мной хоть раз летал с легкостью могу сказать,что я наихудший попутчик. Стоит мне только сесть в кресло и пристегнуть ремень безопасности,как я тут же засыпаю, а просыпаюсь уже в новой стране под звук стучащего шасси и посадочную полосу», - призналась Карина в соцсети.