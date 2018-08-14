Отказ Вайкуле ехать в оккупированный Крым: муж певицы пожаловался на странные звонки после скандального заявления

В сети продолжают обсуждать отказ известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле выступать на территории оккупированного Крыма.

Гражданский супруг латвийской певицы Лаймы Вайкуле пожаловался на звонки с попытками унизить певицу после ее отказа ехать в оккупированный Крым.

«Мерзавцы звонят. Был благообразный седой человек, главный редактор. Что за время такое? Главный редактор начинает свой разговор с того, что "эта бабушка советской эстрады". Во-первых, бабушка – это не оскорбление. Но он хотел оскорбить и унизить, как-то хотел разозлить. Такой человек может быть главным редактором? Просто мерзопакостный негодяй. Как так можно делать?», - пожаловался «КП» Андрей Латковский.

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Также Латковский еще раз заверил, что ситуация вокруг слов певицы искусственно раздута.

«Начнем с того, что ей никто не предлагал туда (в Крым) ехать. Это просто ситуация, которая раздута или выдумана. На пресс-конференции (в Одессе) спросили: «А вы в Крым поедете выступать?» Она говорит: "Нет, нам запрещено».

Тогда ее спрашивают через какое-то время: «А за большие деньги поехали бы?» Она говорит: «Нет, нам запрещено». Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать? Что же в этом плохого? При этом муж Лаймы Вайкуле заявил, что у них нет претензий к кому-либо из российских коллег, которые осудили артистку за отказ ехать в оккупированный Крым.

Напомним, что на пресс-конференции перед концертов в Одессе, артистка заявила журналистам, что не будет выступать в оккупированном Крыму.