"Полуголая" Ани Лорак на концерте в России: вы стали моей семьей (фото, видео)

12:59, 14 августа 2018
Общество
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Ани Лорак выступает с шоу DIVA / Скриншот

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Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.  "Вы давно уже стали моей судьбой, моей семьей. И я не представляю своей жизни без вас. Спасибо, Сочи!", - заявила Ани Лорак со сцены.

Стоит отметить, что на концерте в Сочи певица выступила и "полуголом" наряде, за что ее часто критикуют в соцсетях:

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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ранее Ани Лорак впервые после скандала с изменами мужа Мурата вышла на сцену. Артистка дала концерт в российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива". 

Поклонники отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен заплакала.

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Теги: #Россия#концерт#Ани Лорак в России