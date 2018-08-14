"Полуголая" Ани Лорак на концерте в России: вы стали моей семьей (фото, видео)
12:59, 14 августа 2018Общество
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После скандала с изменами мужа Ани Лорак отправилась в тур по городам РФ.
Ани Лорак выступает с шоу DIVA / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак продолжает выступать в российских городах. Так, у артистки прошел концерт в Сочи.
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Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в Instagram. "Вы давно уже стали моей судьбой, моей семьей. И я не представляю своей жизни без вас. Спасибо, Сочи!", - заявила Ани Лорак со сцены.
Стоит отметить, что на концерте в Сочи певица выступила и "полуголом" наряде, за что ее часто критикуют в соцсетях:
Ранее Ани Лорак впервые после скандала с изменами мужа Мурата вышла на сцену. Артистка дала концерт в российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива".
Поклонники отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен заплакала.
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