В кругу родных и близких: София Ротару поделилась в Instagram семейными снимками (фото)

15:48, 13 августа 2018
Общество
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Софии Ротару недавно исполнился 71 год / Instagram

На снимках София Михайловна, которая 7 августа отпраздновала 71-летие, запечатлена во время вечеринки на природе.

Ротару позирует в компании сына Руслана, невестки Светланы, внука Анатолия, внучки Сони (девушка учится в Лондоне), сестры Аурики и домашнего питомца Джимми. Артистка выглядит потрясающе и намного моложе своих лет.

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Теги: #фотосет Ротару