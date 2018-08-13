В кругу родных и близких: София Ротару поделилась в Instagram семейными снимками (фото)

Ротару позирует в компании сына Руслана, невестки Светланы, внука Анатолия, внучки Сони (девушка учится в Лондоне), сестры Аурики и домашнего питомца Джимми. Артистка выглядит потрясающе и намного моложе своих лет.

Cофия Ротару порадовала поклонников на странице в Instagram яркими семейными фото. На снимках София Михайловна, которая 7 августа отпраздновала 71-летие, запечатлена во время вечеринки на природе. Ротару позирует в компании сына Руслана, невестки Светланы, внука Анатолия, внучки Сони (девушка учится в Лондоне), сестры Аурики и домашнего питомца Джимми. Артистка выглядит потрясающе и намного моложе своих лет.

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