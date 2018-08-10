В Киеве "засветился" российский актер, угодивший в "Миротворец" за поддержку аннексии Крыма

В одном из районов столицы снимали сериал с участием Никиты Панфилова.

В Киеве на Отрадном прошли съемки сериала "Пес" с участием актера Никиты Панфилова - активного сторонника аннексии Крыма.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook Екатерина Котлярова. "Суперовое чувство, когда возле дома проходили съемки фильма "Пес". Несмотря на насыщенность дня, главные актеры Никита Панфилов, Андрей Саминин и Мухтар (сегодня был именно он) уделили нам свое внимание. Благодарна им за хорошее настроение", - написала она.

Также на съемках присутствовал экс-боец батальона "Айдар" Юрий Оксюковский, передает ТСН.

20 апреля 2018 года российский актер, ведущий сериала "Бастионы России" Никита Панфилов попал в базу "Миротворца". "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в пропагандистских акциях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится на сайте "Миротворца".

Ранее российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец".