Съемки фильма срочно приостановили.

Драгоценное производство четвертой части "Человека-паука" было внезапно приостановлено. Причиной паузы стала травма на съемочной площадке исполнителя главной роли Тома Холланда.

По сообщению The Sun, британский актер травмировался во время выполнения одного из опасных трюков. Предварительно у Холланда диагностировали сотрясение мозга. Одну из дублеров, также доставили в больницу каретой скорой помощи.

Съемки фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, которые происходят в Шотландии, были срочно приостановлены. Вероятно, эта пауза может продлиться несколько недель. Это также подтвердил отец Тома Холланда, комик Доминик, отметив, что его сын "некоторое время не будет на съемках".

Видео дня

Стоит отметить, что пока ни дистрибьютор фильма Sony Pictures, ни сам актер комментариев не давали. Однако, из сообщения представителя службы скорой помощи Восточной Англии известно, что Холланд остается в больнице для дальнейшего обследования:

"Нас вызвали в 10:30 утра в пятницу, чтобы оказать помощь пациенту, который получил травму в Leavesden Studios в Уотфорде. На место происшествия была направлена карета скорой помощи, и пациента доставили в больницу для дальнейшего лечения".

Напомним, что премьера ленты "Человек-паук: Совершенно новый день" запланирована на 31 июля 2026 года. Недавно Том Холланд показал первые кадры со съемочной площадки.

Вас также могут заинтересовать новости: