Имение голливудского актера Брэда Питта наконец удалось продать. Как оказалось, новым владельцем стал близкий человек к кругу звезды.

Как сообщает издание TMZ, недвижимость Питта в Лос-Анджелесе приобрел Остин Батлер, который вместе с ним сыграл в фильме "Однажды в Голливуде". Сделка стала очень успешной для Брэда, ведь ему удалось продать дом, площадью 186 квадратных метров, почти за столько же, за сколько он его покупал. Инсайдеры называют цену суммой в 5,2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что именно это имение летом было ограблено. Поэтому очевидно, что после этого инцидента Брэд Питт не желал в дальнейшем жить в этом месте. Однако, по информации полиции, новому владельцу ничего не угрожает, ведь злоумышленники были сразу арестованы.

Звезда фильмов "Бойцовский клуб", "Мистер и миссис Смит" и "Троя" прожил в доме два года. Особняк включает в себя такие удобства, как три спальни, две ванные комнаты, сауну, большой открытый бассейн и солнечные батареи.

Отныне всеми удобствами и видами поместья будет наслаждаться новый владелец, известный американский актер Остин Батлер, который в 2023 году получил кинопремию BAFTA и был номинирован на "Оскар" за главную роль в биографическом фильме "Элвис".

Напомним, что этим летом с Брэдом Питтом случилась еще одна печальная история. У актера умерла мама.

