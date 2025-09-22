Слушатели певца обручились прямо на сцене.

На концерте украинского певца Дмитрия Монатика один из зрителей вышел на сцену и сделал предложение своей девушке.

Видео из Дворца спорта в Киеве опубликовала пользовательница TikTok dona.katya. На нем можно увидеть, как мужчина берет из рук музыканта микрофон и приглашает на сцену свою возлюбленную по имени Екатерина:

"Я приглашаю тебя на эту сцену, чтобы мы вместе могли соединить наши сердца в один ритм. Потому что так можем только мы с тобой. Так можешь только ты. Я очень благодарен, что ты есть, любимая моя. Я очень жду тебя сейчас здесь, на этом месте, в котором мы творим историю. Историю, которая будет звучать всю нашу жизнь. И все последующие жизни, потому что я искал тебя. И я нашел тебя. О Боже, как же я тебя люблю".

После этого мужчина стал на одно колено и спросил, согласится ли девушка стать его женой Она ответила "да". Зал встретил ответ громкими аплодисментами, а Монатик подарил влюбленным цветы и пошутил, что они теперь знают, кого приглашать на свадьбу.

Напомним, недавно жена Монатика впервые показала подписчикам их младшего сына Леона.

