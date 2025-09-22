С 22 сентября 2025 года Марс переходит в Скорпиона, заряжая нас силой и решимостью. Этот транзит открывает период усердной работы, укрепления позиций и смелости преодолевать любые препятствия. Здесь Марс раскрывает себя во всей мощи, наполняя энергией тех, кто особенно чутко ощущает его присутствие, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Дополняют этот процесс аспекты Сатурна и Юпитера, делая момент еще более благоприятным для начинаний. У нас появляется вдохновение и воля к действиям. Марс в Скорпионе словно призывает бороться, проявлять лидерство и отстаивать свои цели. В сезоне Весов мы думаем об успехе и гармонии, а теперь приходит время подкрепить эти стремления поступками. Затмение дало нам инструменты, а Марс подталкивает использовать их без страха.
Овен
Овны почувствуют невероятный прилив сил, ведь их управитель Марс занял свое место в Скорпионе. Начинается страстный, насыщенный период, возвращающий уверенность и радость от жизни.
Для тех, кто в отношениях, транзит укрепит эмоциональную близость, а одинокие Овны будут сиять харизмой, привлекая новых людей. Хотя Марс в Весах вносил напряжение в личную сферу, сейчас станет проще находить компромиссы. Юпитер в Раке смягчит остроту, добавив сострадания. Это время меньше конфликтов и больше амбиций.
Марс в Скорпионе помогает Овнам обуздать импульсивность и учит действовать стратегически. В работе и учебе это принесет заметные плоды. Перфекционизм, унаследованный от Девы, продолжит помогать двигаться к результатам, укрепляя ощущение силы и контроля.
Скорпион
Скорпионы получают особую поддержку: Марс, их управитель, в родном знаке. Это наделяет их преимуществом на ближайшие недели, возвращая вкус к жизни. Но вместе с этим приходит и урок самодисциплины: Марс на асценденте подталкивает к резким шагам, поэтому важно не торопиться.
Опыт недавних затмений дает понимание, что прогресс возможен через постепенность. Когда Марс встретится с Сатурном, темп замедлится, и это позволит Скорпионам пересмотреть планы и укрепить основу.
Марс активирует сектор отношений: одиночные Скорпионы могут встретить новых людей, а у тех, кто в паре, появится возможность развить взаимопонимание. В повседневной жизни энергия планеты помогает сосредоточиться, расставить приоритеты и продуктивно сотрудничать.
Рыбы
Рыбы вступают в новый этап, и Марс в Скорпионе станет толчком для расширения горизонтов. Он вдохновит на путешествия, обучение и новые знакомства. При поддержке Юпитера есть шанс встретить единомышленников, которые разделят ваши идеи и укрепят уверенность.
Сатурн в вашем знаке добавляет серьезности и побуждает к росту. После затмения многие Рыбы могли чувствовать растерянность, но Марс помогает восстановить опору. Это время пригодится для укрепления знаний и освоения новых навыков.
Марс активирует стремление к открытиям - будь то исследовательская работа, возвращение к учебе или творческая самореализация. Поддержка Юпитера помогает воплощать идеи, а Сатурн структурирует процесс, превращая вдохновение в результат.
Рак
Раки тоже почувствуют перемены, ведь в их знаке уже работает Юпитер, а Марс в Скорпионе усиливает его влияние. После тяжелого сезона затмений жизнь обретает новые краски.
Этот транзит активирует сферу отношений и карьеру. Впереди новые перспективы и рост, но Сатурн напомнит о важности терпения и методичного подхода. Юпитер подарит оптимизм и поможет поверить в то, что усилия окупятся.
Марс разбудит воображение, делая этот период особенно плодотворным для творческих Раков. Идеи найдут воплощение, а Сатурн обеспечит качественную реализацию.
Помимо серьезных дел, это время принесет и радость общения. Все водные знаки будут легче сходиться с людьми, расширять круг друзей и находить поддержку в окружении.
