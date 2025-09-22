Родители не запрещают девочке экспериментировать с внешностью.

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна удивила поклонников сменой образа своей приемной дочери. Девочке покрасили волосы в яркий цвет.

В своем блоге Instagram Инна Мирошниченко поделилась изменениями во внешности своей 9-летней дочери Ангелины. Девочка решила в очередной раз поэксперементировать со своей прической. В этот раз она выбрала яркое окрашивание.

Инна опубликовала фото изменений дочери. На кадре видно счастливую Ангелину, чьи короткие волосы развиваются на ветру. Девочке сделали нежный градиент из ее естественных русых волос в ярко-розовый цвет.

"Эра розовых волос 2.0", - отметила мама девочки, вспомнив ее предыдущий опыт.

Очевидно, что родители не запрещают девочке экспериментировать с внешностью. Ангелина уже не впервые проявляет желание кардинально изменить прическу. Ранее она уже подрезала коротко волосы, а также красилась в яркие цвета.

Совсем недавно Инна Мирошниченко откровенно рассказала о трудностях в обучении приемной дочери. В частности адвокат призналась, что иногда 9-летняя Ангелина довольно сложно адаптируется к кардинальным изменениям в своей жизни, из-за чего возникают определенные проблемы.

