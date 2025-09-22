Он до сих пор находит новых зрителей.

В этом месяце прошло 18 лет с момента, когда зрители впервые познакомились с жизнью элиты Манхэттена в сериале "Gossip girl". За эти годы сериал стал популярным не только среди подростков, но и среди взрослых, и дал толчок новым тенденциям в поп-культуре.

"Сплетница" - это драма о подростках из зажиточного социума, которые учатся в частных школах Нью-Йорка. Зрители следят за любовными линиями, соревнованиями за статус, семейными конфликтами и интригами, которые раскрывает анонимный блог "Gossip girl".

Поклонники полюбили сериал за сочетание глянцевой картинки, моды, ярких персонажей и острой драмы. При этом герои "Сплетницы" совершали ошибки и переживали взлеты и падения, придавая истории эмоциональную глубину. А саундтреки и стиль проекта надолго стал эталоном для подростковых драм.

Видео дня

Актеры, которые выросли из "Сплетницы"

Многие актеры сериала не только получили благодаря ему популярность, но и смогли сохранить ее, продолжив сниматься в кино:

Блейк Лайвли (играла Серену ван дер Вудсен) - "Век Адалин", "Простая услуга", "Оставь, если любишь";

Лейтон Мистер (Блэр Уолдорф) - "Монте Карло", "Соседка по комнате", "Незабываемые выходные";

Пенн Беджли (Дэн Хамфри) - снялся в популярном на Netflix сериале "Ты";

Эд Вествик (Чак Басс) - "Белое золото", "Злой город";

Чейс Кроуфорд (Нейт Арчибальд) - "Пацаны", "Сделка с дьяволом";

Тейор Момсен (Дженни Хамфри) - после сериала почти прекратила актерскую карьеру, но стала известной певицей группы "Pretty Reckless";

Джессика Зор (Ванесса Абрамс) - "Твин Пикс: Возвращение", "Орвилл".

Интересные факты о сериале

Лейтон Мистер имела светлые волосы, но перекрасила их специально для роли Блэр, потому что Серена уже была блондинкой. Это было важно для кастинга.

Блейк Лайвли сначала отказывалась играть Серену, потому что планировала пойти в колледж, однако продюсеры пообещали, что съемки позволят ей посещать университет один день в неделю.

"Сплетница" была запрещена в некоторых частных школах Нью-Йорка, из-за тем, которые затрагивал сериал.

А исполнительный продюсер шоу Джошуа Сафран признавался Elle, что главные героини сериала Блейк и Лейтон были очень разными, так что в реальной жизни их нельзя было назвать лучшими подругами:

"Они были дружными, но не такими друзьями, как Серена и Блэр. Однако, как только они оказывались вместе на съемочной площадке, все было так, будто они ими и стали".

В честь 18-летия сериала Лайвли опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии со съемок и призналась, как много для нее значила "Сплетница".

"Это шоу было моим колледжем. Это было мое образование, моя социальная жизнь, мой упорный труд, мои поздние ночи и ранние утра, мой учитель. Нью-Йорк и студия Silvercup (а иногда и Париж) были моим кампусом в течение 6 лет. Столько воспоминаний", - написала она.

Напомним, в этом году звезда сериала Эд Вествик и его жена Эми Джексон впервые стали родителями. Британская актриса и модель родила мальчика, которого назвали Оскаром.

Вас также могут заинтересовать новости: