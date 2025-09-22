Медленное таяние льда позволяет корням и коре впитать оптимальное количество влаги.

Орхидеи - одни из самых популярных комнатных растений благодаря своей красоте, длительному цветению и компактности. Один из частых вопросов по уходу: можно ли поливать орхидею кубиками льда?

Как пишет The Spruce, метод с кубиками льда давно известен и даже указан в некоторых руководствах. Эксперты подтверждают: использовать лёд можно.

Действительно ли кубики льда полезны для орхидей

Как пишет издание, кубики льда действуют как "дозированное орошение", снижая риск перелива или пересушки. Излишняя вода портит корни, а недостаток влаги ослабляет листья и тормозит цветение.

Медленное таяние льда позволяет корням и коре впитать оптимальное количество влаги, а не оставлять воду в поддоне. Ранее были сомнения, что холод может навредить, но исследования показали, что это безопасно.

Как поливать орхидею льдом

Обычно орхидеи требуют полива 1 раз в неделю, зимой — реже. Перед поливом убедитесь, что субстрат сухой, а корни серебристые (значит, им нужна вода).

Для горшка диаметром 12–15 см достаточно 3 кубиков (примерно 60 мл). Для больших — больше. Зелёные корни означают, что влаги хватает; коричневые и мягкие — признак переувлажнения.

Совет. Ставьте горшок на блюдце, но не оставляйте растение в стоячей воде.

